Naboen likte ikke dette

Da det ble ryddet trær og kvister under kraftlinja opp til Flotten i Bergslia i Meldal for ett år siden, ble kvistene lagt i utkanten av lekeplassen i Bergslia, på grensa til en privat eiendom.

En beboer i området har nå skrevet brev til Meldal kommune, hvor han beklager seg over deponiet av kvist. Han forteller at han ringte kommunen og fikk beskjed om at velforeninga måtte ta seg av det.

I januar i år ble kvisthaugen større, da det pågikk ryddig av kvist lags veien i Bergslia. Karene som ryddet langs veien la, ifølge brevskriveren, kvistene på samme sted som den allerede etablerte haugen.

Kommunen har svart på henvendelsen fra beboeren, med informasjon om at kvistene ble lagret på lekeplassen i påvente av deponering på Meldal miljøanlegg. Anlegget var stengt den dagen det ble ryddet langs veien. «Det er imidlertid observert en del kvist og betongrester på tomten som tilhører Meldal kommune som sannsynligvis kommer fra private husholdninger. Dette må også leveres til Meldal miljøanlegg», skriver kommunen.