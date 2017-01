I dag er siste dag med bomstasjon

I dag klokka 12, tirsdag 31. januar 2017, skrus bomstasjonene på E39 og fylkesvei 800 (gamle E39) mellom Thamshavn og Øysand av etter 14 år og fire måneder med innkreving.

- Jeg sier at det blir en festdag. Det er en stor dag for hele regionen. Mange er glade for nye E39, og mange er glade for at bomstasjonene nå skal vekk, sier Arne Grønset, styreleder i Bomvegselskapet E39 Øysand-Thamshamn.

- Har du det klart til den store dagen?

- Vi mener det, selv om vi selvsagt er litt spent på om det funker det som vi har lagt opp til, blant annet at gjester og statsråden kommer.

I dag klokka 12 skjer det altså: Da vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) delta i markeringen ved bomstasjonen på E39 Thamshavn. Tidligere samferdselsminister Odd Einar Dørum (V) vil delta ved fylkesvei 800 på Øysand.

Stortinget forutsatte 15 års innkreving. Bompengefinansieringen av utbyggingen er nå nedbetalt etter 14 år og fire måneder med innkreving – åtte måneder før fristen.

På gammelveien på Øysand kan alle parkere og delta ved markeringen. Ved bomstasjonen på E39 ved Thamshavn er det ikke mulig å parkere.

- De som vil delta på Thamshavn, må parkere ved Bårdshaug herregård i god tid før slokkinga og følge buss derfra, informerer Grønset.

Og som en takk til alle som har bidratt gjennom 14 år og fire måneder, vil det bli servert kaffe/brus og kake fra slokketidspunktet og fire timer framover på Buvik kafé, Skaun rådhus og Bårdshaug vegkro. I tillegg vil det bli underholdningsinnslag ved alle tre steder.

Fakta om bomstasjonene:

* Bompengeprosjektet E39 Øysand-Thamshamn ble vedtatt i Stortinget i 2001 etter søknad fra de sju kommunene Melhus, Skaun, Orkdal, Agdenes, Snillfjord, Hemne og Meldal.

* Prosjektet ble gjennomført som OPS-prosjekt (Offentlig Privat Samarbeid). Dette innebar at hele vegstrekningen ble bygd ferdig fra 2003 til ny E 39 åpnet 30. juni 2005.

* Det har i perioden siden oppstart av innkrevingen 1. oktober 2002 passert ca. 93 millioner biler gjennom bomstasjonene. Det er blitt tatt inn 1,2 milliarder kroner, som er benyttet til å bygge ut strekningen med ny E 39.

* Det første hele driftsåret ble det betalt inn ca. 55 millioner kroner i bompenger. I 2016 ser det ut til å bli ca. 110 millioner kroner.

* Nå passerer ca. 7,5 millioner biler per år. Antall tyngre kjøretøy har utgjort ca. 10 prosent av trafikkmengden.

* I de siste årene har elbilene utgjort ca. 5 prosent. Brikkeandelen har ligget på ca. 82 prosent. Ca. 8 prosent av trafikken har gått på fv. 800 (Gammelvegen).

* Bilister trenger ikke å foreta seg noe i forbindelse med avviklingen av bompenger. Alle AutoPASS-avtaler knyttet til prosjektet E39 Øysand-Thamshamn via avtale med Vegamot AS, vil fortsette med gjeldende rabatter i Miljøpakken, E6 Trondheim-Stjørdal og alle andre AutoPASS-anlegg i Norge.

* Asbjørn Leraand var styreleder i perioden 1999–2003. Fra 2003 har Arne Grønset vært styreleder. Styret ved avslutningen består av Arne Grønset, Oddvar Indergård, Siri Grøttjord, John Lernes og Jan Ole Sund.