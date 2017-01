Bøndene tenner bål

I dag klokka 15 tenner Sør-Trøndelag bondelag varselbål rundt om i kommunene. Det samme vil skje over hele landet som et varsel om at bøndene mener at regjeringas jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning.

- Vi protesterer mot en jordbruksmelding som gir økt liberalisering og svekker politikken. Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av. Vi protesterer mot ei jordbruksmelding som vil gi økt sentralisering, større gårdsbruk som vil nærme seg et industrilandbruk. Vi er redde for et landbruk som vil ta snarveier som går på bekostning av ren og trygg mat og god dyrevelferd. Vi vil ha et landbruk i hele landet og som utnytter de ressurser vi har på dyrkajorda og i utmarka vår. Vi vil ha et landbruk i distriktene som produserer god og trygg mat for en voksende befolkning, skriver bondelaget i en pressemelding.

Her er en oversikt over hvor det skal brennes bål i STs nedslagsfelt:

* LL Nord Gangås grendahus

* Kyrksæterøra sentrum

* Parkeringsplass ved Coop Extra, Berkåk, ordfører er invitert

* Meldal bru, sentrum

* Coop Vassbygda, Agdenes

* Snillfjord: Bål hos Hallgeir Mjønes og Egil Myrset.

* Skaun bondelag oppfordrer sine medlemmene til å tenne bål på egen eiendom.