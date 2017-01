- Fortsatt for dyrt

HEMNE: Et flertall på fem mot fire går for rådmannens tilråding om å akseptere tilbudet på kulturbygget Kulør'n for 33,1 millioner kroner.

Det blir dermed tilrådinga fra formannskapet når saken sluttbehandles i kommunestyret tirsdag kveld.

Flertallet utgjør posisjonspartiene Senterpartiet, Høyre og Hemnelista (forfall fra Frp). Ap i opposisjon ønsker prisen ytterligere ned og ber rådmannen gå i nye forhandlinger med Hemne Prosjekt AS. Dette ble altså nedstemt.

- Å gå for en fortsatt leieavtale framfor å kjøpe bygget, er som å kaste penger ut av vinduet, sa Jon Stølen (Sp), og viste til rådmannens talloppsett som viser en gevinst over ti år på 5,6 og 4,7 millioner kroner ut fra hvilke rentebetingelser og størrelse på prisstigning som legges til grunn.