Får bygge landbruksveg

Tore Ølsholm har fått tillatelse av Skaun kommune til å bygge en enkel driftsveg på eiendommen Ølsholm i Buvika. Tiltaket omfatter bygging av midlertidig driftsveg i forbindelse med uttak av tømmer på eiendommen. Totalt skal det lages tre korte driftsveger i teigen.

Det er nye aktsomhetskrav i den nye landbruksvegforskriften som gjør at man nå må søke om tiltak hvis man ønsker å gjøre terrenginngrep med graving der skjæring overskrider 1 meter. Det samme gjelder dersom lengden er over 150 meter eller arealet over 0,45 dekar.