Fantastisk langtidsvarsel

De siste dagene har sola strålt fra en knallblå, skyfri himmel. Og slik vil det fortsette.

Langtidsvarselet på yr.no forteller om like skyfritt i dagene som kommer, og temperaturene vil ligge på noen få minusgrader.

Med andre ord: perfekte forhold for tur- og uteliv. Selv om det er magert med snø så langt i vinter, meldes det om fine skiforhold flere steder, for eksempel på Skaunakjølen.

Det er også kjørt opp løype fra Høgkjølen camping på Søvasskjølen. Men kommer man litt lenger ned i lavlandet, er det så som så med skiføret. Ved parkeringsplassen til Ruten, er det så å si bert, og det er det til man kommer godt opp i lia.

Et godt alternativ kan derfor være å ta fjellskoene fatt, for det er hardt og fint å gå over alle myrene nå.