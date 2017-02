Ny middelhavsperle fra Værnes

I sommer kan solhungrige trøndere reise direkte til Menorca, Mallorcas «lillesøster». Avgangen starter 21. mai og fortsetter helt fram til 8. oktober.

- Det blir en lang sesong, sier Wenche Sellie som er avdelingsleder ved G Travel Getaway Orkanger.

Mallorca er allerede et av de mest populære reisemålene for nordmenn. Sellie tror at mallorca-elskerne vil bli like glad i Menorca.

- Menorca blir ofte kalt mini-Mallorca. Er du glad i Mallorca, vil du også like Menorca. Det er en stille og rolig øy, og ei veldig grønn øy. Den passer godt for dem som ønsker en rolig ferie, som for eksempel par og barnefamilier.

Ridestier

Sellie anbefaler at man bor i Cala'n Bosch.

- Det er det største plassen på øya, og der er her de fleste hotellene ligger. Cala'n Bosch har to fine badebukter med sandstrender og krystallklart vann. Man kan også ta lokalbussen inn til byen Ciutadella, hvor man finner trange, brosteinsbelagte gater.

Ifølge Sellie har Menorca en del å by på også for dem som ønsker en mer aktiv ferie:

- Ønsker man å røre litt på seg, er det flotte turstier langs kysten. Her kan man kan gå, sykle med terrengsykkel eller ri. Dette er gamle hestestier, kalt Cami de Cacallas. Det er også mulig å få guidede ride- og sykkelturer.

Menorca har ikke de lange sandstrendene som Mallorca, men mange små badeviker, litt det samme som på østkysten av Mallorca.

Elvecruise

Sellie forteller at de også har en annen nyhet fra Værnes, men denne vil ha bare to avganger:

- Nå blir det mulig å reise på elvecruise med fly fra Trondheim. Det er satt av to turer:

Den 21. april blir det blomstercruise til Nederland og Belgia, og cruiset starter og slutter i Amsterdam. Det andre cruiset går 11. september, og har fått tittelen Klassiske Donau. På denne reise kan man for eksempel oppleve Wachaudalen (som står på Unescos verdensarvliste), benediktinerklosteret i Melk, keiserlige Wien, vakre Budapest og gamlebyen i Bratislava, sier Sellie.