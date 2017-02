Skulle bare inn for å hente hunden

Orkdalskvinnen hadde vært ute og startet opp bilen, og gikk inn mens bilen sto og gikk på tomgang.

- Hun skulle inn for å hente hunden sin. Da hun kom ut igjen, sto bilen i brann. Motorrommet var allerede overtent.

Det forteller Kjell Morten Hansen, som var en av brannmennene som rykket ut til bilbrannen i Lefstadvegen på Fannrem fredag kveld.

- Bilen sto inne på et gårdstun med en annen bil ved siden av seg. Jeg startet derfor slokking med et pulverapparat mens jeg ventet på at brannbilen skulle komme med vann.

Svært sjelden

Hansen forteller at brannvesenet raskt fikk kontroll over brannen, men at bilen, som var en Mercedes, ble totalskadet.

- Hva er det som får en bil til å brenne når den står og går på tomgang, Hansen?

- Det er for tidlig å si hva som har skjedd i dette tilfellet, men rent generelt kan det være i forbindelse med at dieselvarmer starter opp, eller det kan være feil med det elektriske anlegget. Det er svært sjelden at dette skjer i våre dager.

Etterforskes

Politiets operasjonsleder forteller at det vil bli igangsatt etterforskning, og han understreker at det ikke gjøres fordi det er mistanke om noe kriminelt.

- Heller tvert imot. Vi etterforsker alle branner, og det er ikke fordi de framstår mistenkelige. Vi ønsker derimot å finne brannårsakene slik at lignende hendelser kan forebygges.