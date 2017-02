Her er bilen som topper januar-lista

Registreringsstatistikken i Orkanger registreringsdistrikt for januar 2017, viser at Volkswagen Golf er den mest solgte bilen med 13 i antall (se liste under).

Husk at dette er kun biler som er registrert ved trafikkstasjonen på Orkanger. En biforhandler kan selge biler som blir registrert andre plasser. Dersom det skjer, blir ikke denne bilen med i denne statistikken.

Verdt å nevne er det også at mesteparten av disse bilene er solgt (skrevet avtale med kunden) i 2016. Men i og med lang produksjonstid, så blir de da naturlig nok ikke registrert før bilen er levert forhandler og overlevert til kunde.

Her er de personbilmodellene som hadde flest registreringer i januar:

1. VW Golf, 13 stk

2. Skoda Octavia, 9 stk

3. Volvo V60, 7 stk

4. Toyota Rav4, 6 stk.

5. Volvo V90, 5 stk.

6. Ford Focus, 4 stk