Ikke lyst på DAB+?

Det er ikke alltid forandring fryder. Halvparten av Norges befolkning er negativ til overgangen til DAB+-radio. Kanskje ikke så rart, når 7 av 10 biler er uten DAB+-mottakere og bileierne blir nødt til å bruke tid og penger på å skaffe seg en ny radio for å unngå å miste sine favorittkanaler.

Vi har jo hatt god tid på oss til å gjøre noe med dette, men det ligger i menneskets natur å vente til siste liten når det er noe vi egentlig ikke har så lyst til å gjøre. Derfor kommer nok DAB+ som julekvelden på kjerringa for svært mange hver gang en ny region står for tur til å møte FM-døden. Nordland har allerede fått erfare dette den 11. januar, og nå på onsdag den 8. februar, er det Trøndelag og Møre og Romsdal sin tur.

Fortsatt lokalradio

FM-båndet blir ikke lagt fullstendig øde – en del lokalradioer vil fortsatt være å finne der, men dette er en mager trøst for alle de som nesten har glemt hvordan man skifter kanal fordi de har vært trofast mot den samme favorittkanalen år etter år.

Lokalradioene som ikke kan – eller får – være med på DAB+-karusellen, ser på overgangen med skrekkblandet fryd. Fryd, fordi mange nå er nødt til å begynne å skru på tuner-knotten på jakt etter noe annet å høre på. Skrekk, fordi hver lytter som nå bytter til DAB+-radio, er en tapt lytter.

Så hva skal den DAB+-løse gjøre? Kanskje finner man ingen plass i budsjettet akkurat nå til en ny bilradio? Kanskje man synes det er bortkastet fordi det snart er tid for å bytte bil uansett? Eller kanskje man ganske enkelt nekter å la seg diktere av andre?

Mobiltelefonen din + den gode gamle bilstereoen = radioglede

Det mange ikke er klar over, er at det finnes en alternativ løsning, som på mange måter til og med er bedre enn både DAB+ og FM: Nettradio på mobil. Dette fungerer så bra med dagens godt utbygde mobilnett og gunstige abonnementer, at mange mener myndighetene burde gått for dette istedenfor DAB+. Nå som DAB+ er et faktum, kan man velge dette alternativet i en overgangsfase, frem til det passer bedre for den enkelte å bite i det sure eplet. Det er imidlertid gode sjanser for at mange finner ut at dette er en fullverdig, permanent løsning for dem.

For de fleste vil det bare være et spørsmål om å legge sammen to og to for å kunne benytte seg av nettradio på mobil. Det eneste du sannsynligvis mangler er en egnet radioapp, og kanskje en kabel eller mobilholder. Det kommer ikke til å koste skjorta.

Her er en guide om hvordan du går frem for å bruke mobilen som bilradio:Mobilen:

Alle smartmobiler vil kunne gjøre jobben som nettradiomottaker. Du trenger bare å laste ned en radioapp som egner seg til bruk i bil. Stikkordet her er trafikksikkerhet, og det betyr at appen må være enkel å betjene og ikke kreve for mye oppmerksomhet.

Et godt eksempel på en slik app er iPhone-appen Norsk Bilradio. Her består skjermbildet kun av store, tydelige kanalknapper, og ett trykk er nok for å starte en kanal. Likevel er kanalutvalget komplett, fordi du på forhånd velger ut dine favoritter fra en liste med over 150 norske kanaler. Her finner du alt! DAB+-kanalene, lokalradioer fra hele landet, samt kanaler som bare sender via internett. Det suverene kanalutvalget er et av punktene der nettradio overgår både DAB+ og FM.

Plassering av mobilen:

Vegtrafikkloven gir rom for å bruke mobilen til lydavspilling i bil, forutsatt at den plasseres i en holder (jf. endring i vegtrafikkloven 17. des. 1999, nr. 1309).

Krav om aktsomhet i trafikken (vegtrafikklovens §3) betyr dessuten at:

Mobilen må plasseres i holderen før du begynner å kjøre.

Den må ikke kunne falle ut av holderen.

Den må plasseres innenfor ditt hovedsynsfelt og i umiddelbar nærhet av rattet.

Den må ikke plasseres slik at den hindrer sikten.

Betjening og oppmerksomhet rettet mot mobilen skal være minimal.

Mobilabonnement:

Mange feier bort det å bruke mobilen til radiolytting med at det vil koste altfor mye i mobildata, men for de fleste er nok dette et argument som bare var sant for noen år siden. La oss regne litt på det:

Gjennomsnittlig kjørelengde for personbiler i Norge er litt under 13 000 km. Med en gjennomsnittshastighet på 30 km/t blir det 433 timer i bil pr. år, eller 36 timer/md. Når 1 GB med mobildata er nok til ca. 18 timer med radio, vil 2 GB/md. med mobildata gi deg lyd for hver eneste kilometer du kjører, og de fleste har allerede et abonnement med 3–4 GB/md. inkludert. Kjører du en del mer enn gjennomsnittlig, sitter mye i kø, eller allerede bruker mye mobildata på andre ting, er det ofte bare en femtilapp ekstra i måneden som tar deg opp til neste trinn og 5–6 GB/md.