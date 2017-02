P3-sjef har tro på Saima

Saima Iren Mian fra Buvika er blant deltakerne i den norske Melodi Grand Prix-finalen. Hun skal framføre låten «Nothing ever knocked us over» sammen med Nina Grødahl og Miriam Labreche i jentegruppa «In Fusion». Gruppa er satt sammen for anledningen, men Mian ser ikke bort fra at de kan komme til å dukke opp ved flere anledninger.

Selv om det er en måned til finalen arrangeres, har Saima og In Fusions låt rukket å gjøre seg bemerket. Musikksjef i P3, Mats Borch Bugge, er blant dem som har tro på In Fusion.

I en artikkel på nrk.no er Bugge en av flere musikkjournalister som har den samiske låten «First Step in Faith/Oadjebasvuhtii» som favoritt. Men han har også trua på In Fusion:

- Det er en irsk folketone der, og Irland har som kjent vunnet flere ganger. Jeg tror låten kan nå ut hardt og bredt, sier han til nrk.no.

Også Sigrid Hvidsten, som er kulturredaktør i Dagbladet, trekker fram In Fusion som en av sine vinnerfavoritter.