Glamour på Amfi-butikk

Kvinner (og enkelte menn) i alle aldre omringet kjendisstylist Jan Thomas da han fredag besøkte Vita-butikken på Amfi Orkanger.

- Jeg er veldig fornøyd med oppmøtet. Og det blir helt sikkert enda flere utover dagen, sier Wenche Steen Eriksen, som driver butikken.

Bakgrunnen for besøket er at kjendisstylisten har utviklet et eget makeup-merke i samarbeid med butikkjeden. Og det er dette han blant annet frontet under Orkanger-besøket.

Kvinner stod i kø for å få råd og tips. Og førstemann opp i stolen var Hege Skar (42) fra Klæbu.

- Jeg er ikke så god på sminke, derfor søker jeg tips her. Jeg skal gifte med på fjellet i sommer, og der oppe er det ingen sminkører. Da må jeg gjøre det selv, sier hun.

- Men det er litt stas å bli sminket av selveste Jan Thomas også?

- Ja, det er det, men også litt flaut foran alt folket her, sier hun.

Les også: Ann Kristin ble ny med Jan Thomas

Innimellom sminkinga pratet Jan Thomas til publikum om produktene sine. Og av og til måtte han være med på selfies (bilde med mobil).

Butikksjef Eriksen sa før besøket at de skulle lage litt feststemning under glamour-besøket. Og det ble det med rød løper, sprudlevann i glasset og kanapeer.

- Det blir en stor begivenhet, og jeg er stolt over at han kommer hit, sa Eriksen.

Hovedpersonen blir i butikken fram til i ettermiddag. I kveld skal han være konferansier under moteshowet på Amfi-senteret. Senterets butikker skal vise fram vårens kolleksjoner.