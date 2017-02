Radioproblemer i E39-tunnelene

Det har ifølge Statens vegvesen vært noen tekniske problemer med lokalradio i i tunnelene på E39 fra Øysand til Orkanger, som de jobber på spreng for å løse.

- På E39 fra Øysand til Orkanger har det vært problemer med noen antenner ved Vassfjellet, som gjør at vi må bytte dem ut for at lokalradio skal kunne fås inn godt nok på DAB. Dette tror vi skal kunne være på plass i mars, sier Per Arne Sesseng som er senioringeniør i Statens vegvesen.

Ellers funker DAB for NRK-kanalene og de større kommersielle kanalene som P4 og Radio Norge på DAB i hele Trøndelag, hvor vi har installert dem, opplyser vegvesenet.