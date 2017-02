Væpnet politiaksjon

SKAUN: Flere væpnede polititjenestefolk har rykket ut til en bolig i Skaun. Det er uvisst hva som har skjedd.

Politiet på stedet ønsker ikke å gi opplysninger om bakgrunnen for utrykninga eller om de har kontroll på situasjonen. Dette ble uttalt ca. klokka 20:45 mandag til STs fotograf.

Et vitne opplyser til ST at politiet var på plass allerede klokka 17.30. Da var også ambulanse på stedet.

- Meldinga kom til politiet på dette tidspunktet. En mann er pågrepet og er siktet i saken. Per nå har jeg ikke oversikt over hva han er siktet for. Han vil bli sittende i politiets varetekt til tirsdag, men han er ikke formelt framstilt for varetektsfengsling i domstolen. Satusen til kvinnen som er involvert er foreløpig uavklart, men hun er ikke siktet. Hun er innbrakt for at vi skal få avklart hennes status, sier krimvaktleder Ole Devle ved Trøndelag politidistrikt.

Devle bekrefter at saken handler om vinningskriminalitet.

- Ut over det har jeg ikke oversikt over mer nå, sier han.

- Har politiet nå forlatt den aktuelle eiendommen?

- Ja, det skal ikke være politifolk der lenger nå, sier Devle like etter klokka 22.30.

- Er noen kommet til skade i hendelsen?

- Det er ikke informasjon vi har mottatt.

ST følger opp saken tirsdag.