Verandaen kom inn på landbruksmark

I Buvika har Odd Henning Johansen fått dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for LNF-område (landbruk, næring og fritidsformål) på eiendommen Brekkavegen. En veranda er bygd ut over eiendomsgrensen, og et av søylepunktene til terrassen kom inn i LNF-området. Kommunen viser til at terrenget i området er bratt og ikke dyrkbart, og at det heller ikke er registrert «forhold som tilsier at verken naturmangfold eller kulturminner blir berørt».