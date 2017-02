Denne byen har verdens dyreste husleie

Innbyggere i den amerikanske byen San Francisco betaler verdens høyeste husleie, etterfulgt av New York, skriver nettstedet E24.

Statistikken omfatter 72 større byer over hele verden, og Nested har regnet ut hvilken årsinntekt man bør ha for å ha råd til å bo i byene. Inntektsberegningen har tatt utgangspunkt i de mest nødvendige utgifter i en normal husholdning.

Se hele statistikken her

I San Francisco er den gjennomsnittlige månedsleien for en leilighet på 75 kvadratmeter tilsvarende 33 400 norske kroner. Leiligheten skal holde til en familie på fire. Familien må tjene over 1,36 millioner kroner i året for å ha råd til å bo i leiligheten.

New York er den nest dyreste byen i oversikten, og det koster 32 000 kroner å leie 75 kvadratmeter i verdensmetropolen. Skal man ha skaffe familien et hjem i byen, må man belage seg på at inntekten i husstanden bør være over 1,3 millioner kroner.

Nummer tre og fire på listen er Hongkong og Dubai. Deretter Singapore (5), Washington D.C. (6), Genève (7), Sydney (8), Zürich (9) og Los Angeles (10).

København er på 14.plass, Oslo på 20.plass og Stockholm på 22.plass.

I snitt koster det 13 612 kroner å leie 75 kvadratmeter i Oslo, og en familie må tjene rundt 550 000 kroner for å kunne bo her.

Til sammenligning får du en oppgradert 60 kvadratmeter stor treromsleilighet på Orkanger til cirka 8500 kroner per måned.