Slik blir den nye årsavgifta på bil

Fra og med 2018 blir årsavgifta (se fakta lenger ned på sida) på bil erstattet av en ny avgift som skal kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten.

Det betyr at den allerede har begynt å dukke opp på fakturaer hos dem som betaler for et helt år av gangen, skriver nrk.no.

Grunnen til det er at trafikkforsikringsavgiften betales sammen med ansvarsforsikringen på kjøretøyet.

Finansminister Siv Jensen sier til NRK at hele poenget er å gjøre det enklere og mer fleksibelt for dem som har bil og motorsykkel.

– Vanligvis må man betale hele årsavgiften på én gang. Nå har vi gjort det slik at man kan dele den opp i månedlige, kvartalsvise eller halvårlige rater, ut fra hva som passer forbrukeren best, sier finansminister Jensen til NRK.

Fakta om innkreving av årsavgift:

* Staten krever inn årsavgiften for siste gang i 2017.

* Fra 1. januar 2018 heter avgiften trafikkforsikringsavgift og kreves inn sammen med bilforsikringen på kjøretøyet.

* Avgiften blir fordelt etter hvilken betalingsrate bileieren ønsker. Måned, kvartal, halvår eller helår.

* Det skal ikke betales trafikkforsikringsavgift for avregistrerte eller vrakede kjøretøy.

* 2017 er et overgangsår hvor innkreving av avgiften for forsikringer som løper fra 2017 og inn i 2018 håndteres noe ulikt av forsikringsselskapene.

* Eksempel: Hvis man mottar faktura på bilforsikring for et helt år nå med forfallsfrist 1. mars 2017, kan det ligge inne betaling av trafikkforsikringsavgift for januar og februar 2018. Det kommer i tillegg til årsavgiften som staten sender ut i disse dager.

Kilde: Trafikkforsikringsforeningen, www.tff.no