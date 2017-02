Gir hele lørdagens omsetning til kreftsyke barn

Nok en gang gir Zafer Hakkibilien ved Orkdal grill og pizza all inntekt han får inn i dag til Barnekreftforeningen.

- For andre år på rad vil han hjelpe oss med å gjøre en forskjell for kreftsyke barn her i Trøndelag, sier Nina Pettersen styret i Barnekreftforeningen Trøndelag.

Den internasjonale barnekreftdagen er 15. februar. Gullsløyfe er det internasjonale tegnet for barnekreft, som rosa sløyfe er det for brystkreft. Hakkibilien har valgt å legge innsamlinga på lørdag 18. februar. Årsak: Da er omsetninga størst.

- Det er to grunner til at jeg gjør dette: Jeg vil hjelpe syke barn, og jeg vil øke oppmerksomheten for en så viktig sak, sier mannen, som opprinnelig er fra Tyrkia og som kom til Norge i 2004, etter 15 år i Tyskland.

- Jeg stortrives her på Orkanger og i Norge, legger 43-åringen til.

I fjor fikk han inn over 10 000 kroner. I år håper han på over det dobbelte.

- Jeg er fornøyd med 25 000 kroner eller mer, sier han.

Hakkibilien, som har kone og som for fire måneder siden fikk ei datter, oppfordrer andre bedrifter til å støtte Barnekreftforeningen. Selv gjør han det gjennom hele året.

Utenfor pizzalokalet står en tønne øremerket tomflasker. All pant herfra går til saken. Og han er i ferd med å trykke opp nye menykart, som skal sendes ut til innbyggere i Orkdal. På de står telefonnummeret til Barnekreftforeningen, slik at potensielle kunder kan gi bidrag selv.

- Zafer er en alle tiders frivillig mann, fastslår Pettersen.

- Vi må få opp øynene til folk. Dette er en viktig sak, sier Hakkibilien.