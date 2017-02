Innbruddstyv har meldeplikt tre dager i uka

Sist mandag kveld ble en 20 år gammel mann i Skaun pågrepet og satt i arrest etter en væpnet politiaksjon. Orkdal-patruljen hadde bistand fra politiet i Trondheim. Tre patruljer var på stedet da mannen ble pågrepet.

- Pågripelsen skjedde uten dramatikk, forteller Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Les også: Grove tyverier utløste væpnet aksjon

Mannen er siktet for grove tyverier og flere innbrudd, blant fra bedrifter i området. Under ransaking etter pågripelsen ble det gjort beslag av en rekke varer, som politiet mistenkte var tyvegods.

- Jeg kan bekrefte at deler av varene stammer fra innbrudd hos bedrifter i nærområdet. Noe av dette er allerede levert tilbake til eierne, sier Fagerholt nå.

Fortsatt har politiet en del beslag som de foreløpig ikke vet hvor stammer i fra.

- Hva skjer med mannen nå?

- Han satt først i arrest til avhørene var gjort. Deretter ble han løslatt mot meldeplikt tre dager i uka, svarer Fagerholt.

Det vil i praksis si at han må melde seg for politiet i Trondheim hvor han har bostedsadresse. På denne måten har politiet oversikt over hvor han befinner seg og hva han foretar seg til enhver tid.

Politiet var bevæpnet under aksjonen fordi mannen har en "historikk med politiet". I tillegg er han tidligere dømt for vold og trusler.

At han ble pågrepet på en adresse i Skaun, skyldtes at han brukte denne plassen som et lager for tyvegods.

Politiet foretok ransaking på flere adresser som mannen er knyttet til, blant annet i Trondheim.

Det var også en kvinne til stede da politiet ankom. Hun ble raskt løslatt, ikke avhørt og er ikke en del av saken lenger.