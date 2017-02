ORKDAL: En polsk statsborger ble like etter klokka 04.00 natt til lørdag stoppet av politiet på E39 i Orkdal. Han holdt 105 km/t i 80-sonen, og måtte pent finne seg i å punge ut for et forenkla forelegg.

Det er imidlertid ikke loggført hvilket kjøretøy mannen kjørte, hvor han skulle/kom fra eller andre spesifikasjoner.