Råkjørte gjennom Orkdal

ORKDAL: En mann tidlig i 20-åra fra Trondheim, er dømt for råkjøring.

Det var i oktober i fjor han trampet for hardt på gasspedalen på E39 i Orkdal. Farten var 131 km/t i 80-sonen da han ble stoppet av politiet.

Han er nå dømt ved tilståelsesdom i Sør-Trøndelag tingrett. Straffen er satt til 30 timers samfunnsstraff, med en gjennomføringstid på 90 dager. I tillegg er han fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på åtte måneder. Disse to reaksjonene er årsaken til at det ikke var grunnlag for å idømme bot i tillegg.

Retten beskriver forholdet som en alvorlig fartsovertredelse. En skjerpende omstendighet er at mannen hadde passasjerer i bilen. Det formildende er at han kom med en uforbeholden tilståelse.