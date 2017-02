Tenåring dømt for drapsforsøk

ORKDAL: En 16-åring er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk.

31. oktober 2016. Det er Halloween-dagen, og mange barn ikler seg maske og drar rundt om i sine nabolag på «godterijakt».

På Svorkmo sitter en 16-åring og ser filmen «Halloween» på rommet sitt. Nettopp fordi det er Halloween-dagen. Han har stemmer i hodet. De sier «Du ska dræp», ifølge tiltaltes egen forklaring. Denne indre stemmen har forfulgt ham i et par år. Som en tvangstanke.

Etter å ha sett filmen, ca. klokka halv ti på kvelden, tar han på seg mørke klær, blant annet en sort hettegenser, og ei Halloween-maske. På kjøkkenet henter han en kokkekniv med 17 centimeter langt blad. I garasjen henter han ei øks. Han går ut i mørket og setter kursen mot naboeiendommen...

Skremt og stakk av

Det kunne ha gått liv denne oktoberkvelden i fjor. Ungdommen er nå dømt til tvungent psykisk helsevern, etter at han angrep en kvinne i nabohuset med øks og kniv, begge potensielle drapsvåpen.

16-åringen fulgte den indre stemmen; befalingen om å drepe. Han angrep kvinnen i nabohuset ved å slå øksa mot hodet hennes. Han traff bare delvis. Et nytt angrep førte til at hun ble truffet i underarmen. Flere forsøk på å slå, endte med at kvinnen ble påført skader i brystet.

Kvinnen fikk avvæpnet angriperen ved å få tak i øksa, for deretter å påføre ham et slag mot låret. Da tok han fram kniven, og har i politiavhør forklart at han forsøkte å stikke henne i magen/lungene.

Da han ikke lenger hadde øksa i hendene, ble han redd. Han ble også skremt av fornærmedes hunder. Han la så på sprang.

Kvinnens tenåringsdatter var vitne til hendelsen.

Begge innlagt

16-åringen løp til et grendehus bare noen hundre meter unna. Derfra ringte han politiet og fortalte hva han hadde gjort. Samtalen ble avspilt under hovedforhandlingene i Sør-Trøndelag tingrett 8. og 9. februar.

Ca. 40 minutter etter hendelsen, var ambulanse og politi på plass på den aktuelle adressen på Svorkmo i Orkdal. Mor og datter tilbrakte to netter på sykehuset.

I retten husket han ingenting. Mye av bevisføringen måtte derfor baseres på hans detaljerte forklaring til politiet under avhør samme kveld som ugjerningen skjedde.

Tror på forklaring

Retten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil, at det på gjerningstidspunktet framsto som overveiende sannsynlig at tiltalte forsøkte å drepe fornærmede i saken. I dommen framgår det at han brukte øks, og brukte betydelig styrke da han slo etter og delvis traff kvinnen. Han handlet med forsett, fastslår retten.

I tingretten sto han tiltalt for drapsforsøk og for å ha utvist skremmende atferd overfor kvinnens datter. Retten mener imidlertid at det ikke kan føres bevis for at han registrerte at datteren var til stede. Han ble derfor frifunnet på dette tiltalepunktet.

Retten fester lit til hans forklaring i politiavhør, der datteren ikke ble nevnt med et ord, og finner ingen grunn til å tro at han bevisst har forsøkt å skjule noe.

Det var i retten dissens rundt spørsmålet om han var klar over at datteren var til stede. Flertallet mente han ikke var klar over det.

Vil ha hjelp

Sakkyndige i saken antar at han var psykotisk da han begikk handlingene, og legger blant annet vekt på hans egen forklaring om «stemmen i hodet» og at han har både sett og hørt personer som ikke eksisterer.

Retten legger til grunn at tenåringen utvilsomt var psykotisk, uten evne til å foreta en realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen.

Derfor kan han ikke straffes, men dømmes til tvungent psykisk helsevern. Retten ser faren for gjentakelse.

Selv har ungdommen sagt at han vil ha hjelp med sine problemer.

Ikke tidfestet

Kvinnen som ble utsatt for den særdeles grove volden, og som altså kunne ha blitt et drapsoffer, blir av retten utpekt som et tilfeldig offer. Det har ikke vært noen relasjon mellom tiltalte og fornærmede som tilsier at det skulle komme til en slik konfrontasjon.

I dommen går det fram at det er skjerpende at tiltalte iførte seg maske - en understreking av skremmende atferd - og angrep uten foranledning.

I tillegg til en ikke tidfestet dom på psykisk helsevern, er han dømt til å betale 25 000 kroner i oppreisningserstatning til fornæmede. Han er også dømt til å betalt 10 000 kroner til fornærmedes datter. Han må betale 9000 kroner i erstatning for økonomiske tap til fornærmede.

Betaler 10 prosent

Årsaken til at han ble frikjent for skremmende atferd mot datteren, men likevel dømt til å betale erstatning, ligger i beviskravene; retten finner det altså overveiende sannsynlig at datteren var til stede og så angrepet på mora, men kan ikke bevise at det faktisk var tilfellet.

Den totale summen han må betale, er altså 44 000 kroner, som er 10 prosent av et samlet erstatningsbeløp på 440 000 kroner til mor/datter. Resten får fornærmede utbetalt i voldsoffererstatning.

