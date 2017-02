Lederskifte i pensjonistforeningen

I en pressemelding fra Buvik pensjonistforening, kan vi lese at de har hatt årsmøte for 2017. I den forbindelse har de hatt et lederskifte.

Astrid Hoel Riise har valgt å trekke seg av eget ønske som leder fra Buvik pensjonistforening. Hun hadde da vært leder i tre år, og nestleder i ett år. Den nye lederen er Birger Paulsen. Han er godt kjent i Buvika, og har vært sekretær i pensjonistforeningen i en årrekke, så han er med andre ord godt kvalifisert for å overta ledervervet.

Med seg i styret har Birger, Liv Hegseth, nestleder, Eivind Lervik, sekretær, Tore Indbryn, utleieansvarlig, Sylvia Hammer, kasserer og Helga Røhme, styremedlem. Eivind Stende er pensjonistforeningens representant i Skaun Eldreråd, med Kirsten Indbryn som sin vararepresentant.

Pensjonistforeningen eier Tangen (Husbytangen) i Buvika. Tangen brukes som møtested, selskapslokale, og mye mer (blant annet tirsdagskaffe og trim for pensjonister). Tangen har også et mindre bibliotek, som styres av Gunn-May Paulsen. Foreningen har gjennomført flere forbedringer på Tangen de siste årene. Deriblant har det blitt lagt nytt tak utvendig. Innvendig er det pusset opp med ny maling og lyddempende plater. En del nye møbler og nytt service har de også skaffet til veie.