Ølglass-vold ble til fengselsstraff

MELDAL: En mann i 20-åra bosatt i Meldal kommune, må sone 45 dager i fengsel for grov vold.

Bakgrunnen er en episode på et utested i en nabokommune i fjor sommer. Tiltalte satte seg da ved bordet til personer han ikke kjente. Der var han uønsket. Etter å ha blitt fornærmet med nedsettende kommentarer, fikk han ei ørefik fra en av de tre andre ved bordet. Dette resulterte i at tiltalte tok ølglasset sitt og slo det i bakhodet på en tredjeperson ved bordet. I retten uttalte tiltalte at det var en reflekshandling og at han følte han var under angrep.

Fornærmede fikk bare mindre skader og har ikke hatt etterfølgende plager, men blødde kraftig like etter slaget. Tiltalte selv fikk kuttskader, og måtte sy åtte sting.

Likevel legger retten vekt på at et ølglass er et særlig farlig redskap, som har en egen bestemmelse i straffeloven, med stort skadepotensial.

Det er tillagt skjerpende betydning at flere personer var gjester på utestedet, og at de må ha opplevd episoden som skremmende. Det er en formildende omstendighet at tiltalte forut for episoden ble utsatt for provokasjoner fra de andre ved bordet.

Likevel: "Det må betegnes som ren flaks at skadene som oppsto var mindre alvorlig", heter det i dommen, som ikke karakteriserer tiltaltes handling som nødverge.

Fengselsstraffen på 45 dager er 30 dager færre enn aktors påstand. Tiltalte må betale fornærmede i underkant av 500 kroner i skadeserstatning. Saksomkostninger er ikke idømt.

I alt fem vitner ble hørt under hovedforhandlinga i Sør-Trøndelag tingrett tidligere i februar.