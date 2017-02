Spør rådmannen om helsetunet

Uttalelsen kom fra Pensjonistpartiets Torstein Larsen i formannskapsmøtet sist onsdag. Bakgrunnen var at opposisjonens leder, Finn Hoff (Ap), varslet at det ville komme skriftlige spørsmål til rådmannen vedrørende forhold i pleie- og omsorgssektoren.

- Alvorlig

Nå har også Larsen sendt inn flere spørsmål til rådmannen. Det har han gjort fordi han over lengre tid har mottatt bekymringsmeldinger fra pårørende og ansatte ved Orkdal helsetun.

- Det jeg har fått høre, er såpass alvorlig at jeg ønsker å få svar fra rådmannen, sier Larsen og nevner noen eksempler:

- Jeg er blitt kontaktet om en rekke forhold, som for eksempel at pasienter ikke får i seg medisinen sin, at ansatte tar matpause samtidig, og at pasienter derfor ikke får hjelp om de har behov for det i løpet av matpausen, samt at pasienter ikke får kommunisert med pleiere fordi de ansatte ikke kan norsk.

Larsens spørsmål

På bakgrunn av henvendelsene har Larsens sendt et brev til rådmannen der dette er essensen:

Er det kommet henvendelse fra pårørende om at de ikke er fornøyd med pleie og omsorg ved helsetunet? Er det enkeltavdelinger som skiller seg ut?

Er det tilfellet at ansatte tar matpauser samtidig, slik at sengeliggende eldre ikke får kontakt med dem?

Det vises til at det er personale som ikke behersker norsk, spesielt i helgene. Larsen spør hva kommunen gjør dersom det stemmer at pasienter ikke kan kommunisere med sine hjelpe.

Pårørende skal ved flere anledninger ha oppdager at pasientene ikke har fått i seg medisinen sin.

Blir alle avvik fulgt opp?

Blir vikarer drillet i branninstruksen?

Larsen avslutter brevet sitt med å be om at orienteringene fra ledelsen i pleie og omsorg overfor hovedutvalget, også må omhandle forhold som ikke er så bra.

- Konkrete spørsmål

- Hva er bakgrunnen for at du tar opp disse spørsmålene, Larsen?

- Jeg har fått henvendelser fra pårørende og også ansatte over lengre tid. Nå bød det seg en anledning til å ta det opp etter at Ap fremmet saken i formannskapsmøtet. Jeg tar opp konkrete ting som det skal være enkelt å svare på, sier Larsen som presiserer at han ikke har snakket med opposisjonen om innholdet i brevet sitt.

- Jeg aner ikke hva de vil spørre om, og jeg har ikke drøftet mine spørsmål med dem. Men etter at formannskapet ga klarsignal til at vi kan rette spørsmål til rådmannen, benytter jeg anledningen til å reise spørsmål som jeg har samlet opp over tid. Dette er ikke forhold jeg har hentet fra løse lufta, men ting som er tatt opp med meg som politiker.

Arbeidsgiverutvalget

Debatten i formannskapet sist onsdag gikk ikke på innholdet i de varslede spørsmålene fra opposisjonen, men handlet om hvorvidt rådmannen burde svare på spørsmålene i arbeidsgiverutvalget, eller om saken hørte hjemme i oppvekst- og omsorgsutvalget.

Hoff viste til et møte opposisjonen hadde hatt med rådmannen:

- Det gikk ikke bra, sa Hoff og fortsatte:

- Jeg er ikke fornøyd om jeg ikke får svar på spørsmål, sa han og spurte om det var greit at skriftlige spørsmål til rådmannen ble besvart i arbeidsgiverutvalgsmøtet 22. mars.

Larsen støttet opposisjonen

Flertallsgruppas leder, ordfører Oddbjørn Bang, uttrykte imidlertid tvil om hvor saken hørte hjemme.

- Mitt anliggende er at jeg ønsker ryddighet i forhold til hovedutvalget.

Det ble imidlertid raskt klart at flertallsgruppa, dersom de skulle ønske det, ikke ville få flertall for å stoppe saken fra å havne i arbeidsgiverutvalget. Hoff fikk nemlig umiddelbart støtte fra Torstein Larsen, som til vanlig er en del av flertallsgruppa.

- Det er ok at vi har et hovedutvalg, men vi har et arbeidsgiverutvalg også. Det skal utrolig mye til før politikere ikke får svar på de spørsmålene som de stiller. Vi må ikke komme dit hen at ethvert kritisk spørsmål blir avfeid som mistillit til rådmannen, sa en svært engasjert Larsen.

- Vi har en plikt

Opposisjonsleder Finn Hoff bekrefter overfor ST at de vil sende inn skriftlige spørsmål i forkant av arbeidsgiverutvalgsmøtet, men at disse ikke er oversendt ennå. Han ønsker heller ikke å gå inn på innholdet i spørsmålene, men forteller at det handler om pleie- og omsorgssektoren, og ikke bare Orkdal helsetun.

- Når vi får innspill fra pårørende og ansatte, ønsker vi å forsikre oss om at ting går bra; at vi er på rett vei. Det har vært turbulens tidligere, og vi vil vite at vi er på rett spor.

- Tyder signalene fra pårørende på at man er på rett spor?

- Det er det vi vil finne ut. Når pårørende henvender seg til oss, har vi en plikt til å finne ut av det, sier Hoff.

Rådmann Ingvill Kvernmo var mandag ikke tilgjengelig for kommentar.

