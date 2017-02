Brukte vinkelsliper under innbrudd i to hus

Orkdal

En ungdom i slutten av tenåra bosatt i Orkdal, står tiltalt for innbrudd og skadeverk.

Grunnlaget for tiltalen, utferdiget av Statsadvokatene i Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane, er at han i mars i fjor tok seg inn i to hus i en kommune på Nordmøre ved å sage i stykker låsen på ytterdørene med vinkelsliper. Husene har samme eier.

Bruken av vinkelsliper er skilt ut som eget tiltalepunkt som skadeverk.