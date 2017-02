O75 med nytt konsept: Pensjonistpils

- Den siste torsdagen hver måned inviterer vi til såkalt pensjonistpils. Da sikter vi oss inn på den eldre garde i Orkdal, sier Bjørn Steinar Kirkholt, som eier O75 Bar & Lounge i Orkanger sentrum sammen med Håvard Olsen.

Interessen for utestedet siden åpninga 2. desember i fjor, har vært positiv. Med et nytt konsept håper eierne å tiltrekke seg et enda større publikum.

- Det finnes mange vitale, oppegående eldre i Orkdal som i dag allerede er aktive og sosiale. Kanskje de kan ha en møteplass her hos oss den siste torsdagen i hver måned? undrer Kirkholt.

Les også: - Folk er sultefôret på et slikt tilbud

Ved å øremerke en kveld for seniorer, vet de som er i denne gruppa at det er muligheter for å møte «likesinnede».

- På disse kveldene justerer vi spillelista til publikummet, det vil gjerne si musikk fra 1960- og 70-tallet. Vi skal skape en atmosfære som publikum føler seg komfortabel i, sier Kirkholt.

Den første pensjonistpilsen arrangeres allerede førstekommende torsdag kveld, 23. februar. Etter hvert har O75-eierne planer om aktivisere gjengen med en quiz-konkurranse (spørrekonkurranse).

Les også: Fullt hus begge kvelder på nytt utested

- Det vil ikke skje denne uka, for det rekker vi ikke. Men jeg oppfordrer alle pensjonister og eldre om å ta en tur, sier Kirkholt.

Det er selvsagt tillatt for folk i alle aldre å besøke utestedet også på torsdager selv om det er pensjonistpils.

PS! Utestedet har planer om en lignende torsdag øremerket handelsstanden i Orkdal. Da er det snakk om den første torsdagen i måneden.