Brøytesjåfør varslet politiet om skoløs mann i grøfta

En brøytetraktorsjåfør kom tidlig torsdag morgen over en bil som stod i grøfta på fylkesvei 802 ved Lereggen i Buvika. Ved bilen stod det to menn, den ene uten sko. De lurte på om brøytesjåføren kunne hjelpe dem me då få kjøretøyet opp på veien igjen.

- Han fattet mistanke og ringte politiet, forteller Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

En politipatrulje rykke tut og påtraff de to mennene, henholdsvis i 40- og 50-åra, i nærheten av bilen, etter å ha fulgt spor i snøen. Det viste seg at mennene er kjenninger av politiet, hovedsaklig i trondheimsområdet.

- Den eldste av dem er eier av bilen, men han har ikke førerkort, forteller Fagerholt.

Mennene ble kjørt til arresten i Trondheim der de fortsatt sitter torsdag formiddag.

Bileieren innrømmet ikke at han hadde kjørt bilen, selv om han hadde bilnøklene i lomma.

- Det blir sjekket om det eventuelt er utført noen straffbare forhold i området hvor de kjørte av veien, sier Fagerholt.

Bilen i grøfta var ikke nevneverdig til hinder for øvrig trafikk.