Fylkesmannen vil ikke sjekke kommunen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sier nei til å ta opp saken om Skaun kommune og vegforholdene i Hammerslia, Hammergjerdet og Snøfugllia til lovlighetskontroll.

Ber kommunen ta ansvar

Det er Snøfugllia velforening som har bedt Fylkesmannen gjøre en slik kontroll, etter at det er avdekket store mangler ved vegene i boligfeltene i Buvika som velforeningen omfatter. Utbygger av feltet, som Skaun kommune har inngått utbyggingsavtale med der det er stilt krav om utbygging av infrastruktur, har gått konkurs. Velforeningen har etter dette bedt kommunen ta ansvar for utbedring av vegene, uten å få gehør for det.

Må fremgå av avtalen

Ifølge Fylkesmannen har Skaun kommune varslet at de vil behandle spørsmålet om trafikksikkerhet og kommunal overtakelse av den aktuelle vegen i en egen sak. Videre hevder kommunen at utbyggingsavtalen for Snøfugllia ikke pålegger kommunen ansvar for å ferdigstille vegen.

Fylkesmannen viser til at plikt til å ferdigstille infrastruktur i henhold til reguleringsplan allerede følger av plan- og bygningsloven, og at det etter disse reglene ikke er kommunen som har hovedansvaret for å bekoste og utføre bygging av infrastruktur. «En utbyggingsavtale behøver ikke gå lenger enn loven i å pålegge en slik plikt for utbyggere», skriver assisterende direktør Trond Flydal, som fortsetter med at «hvorvidt en utbyggingsavtale medfører en forpliktelse for kommunen til å ferdigstille en planlagt veg, der utbygger ikke gjør det, beror på om dette går utrykkelig fram av avtalen».

Lenge siden

Fylkesmannen viser videre til at de må vektlegge tungt tiden som har gått siden det påståtte ulovlige forholdet. Avtalen ble inngått så langt tilbake som i 2006, og asfalteringsarbeidene som utgjør det sentrale praktiske problemet i saken ble utført i 2009. Fylkesmannen sier videre at han ikke kan utelukke at det kan ha skjedd feil i kommunens saksbehandling av saken, men at det heller ikke har kommet fram noe som klart tyder på at det har skjedd en feil.