Søker garanti for lån

Kommunestyret i Orkdal skal onsdag behandle en søknad fra Orkla fotballklubb om kommunal garanti for et lån på én million kroner. Summen er en mellomfinansiering i påvente av spillemidler, og lånet er i dag usikret. Lånet er tatt opp i forbindelse med rehabilitering av lagets kunstgressbane.

Ved å få en kommunal garanti for pengene, vil Orkla FKs finanskostnader bli redusert.

Saken er tidligere behandlet både i kulturutvalget og formannskapet, der vedtaket har blitt at Orkdal kommune innvilger en simpel garanti for lånet. Rådmannen foreslår at det samme vedtaket fattes i kommunestyret.