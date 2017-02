Ser du kjentfolk her?

HEMNE: Dette er 17. mai-toget i Hemne fra 1965 på vei opp Sagmelen. Helt i front, ser vi mange staute musikere fra Kirksæterørens Hornmusikk.

Men drar du kjensel på noen ansikter?

Du kan skrive "svar" i kommentarfeltet under saken.

Bildet henger for øvrig på et kontor på rådhuset i Hemne. Kommunen har fått forstørret og hengt opp en serie historiske bilder rundt om på rådhuset, til stor begeistring for både ansatte og besøkende.