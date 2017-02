Strømbrudd i store deler av Orkdal i natt

Klokka 02.47 natt til fredag gikk strømmen i deler av Orkdal. Det var et høgspent koblingsanlegg ved Kvammen på Fannrem som røk.

Dette gjorde at strøøen fra Evjen trafostasjon og opp til Fannrem falt ut. Det ble også utfall på linja på Monsetjåren, Vormstad og Svorkmo, altså på begge sider av elva oppover dalen.

- I løpet av to-tre timer var strømmen tilbake hos de fleste, forteller Atle Heggem, nettsjef i Orkdal energi.

Det er foreløpig ikke funnet årsaken til at koblingsanlegget ved Sundlibakkan røk. Men strømmen er koblet forbi det defekte anlegget, slik at det fungerer som normalt.

- Strømmen er fortsatt borte i en trafoboks på Monsetjåren. Men i løpet av én times tid er nok dette reparert også, sier han til ST klokka 10.10 fredag formiddag.

Enkelt strømabonnenter opplevde også at de ikke kom seg på internett da strømmen forsvant. Dette skyldes at ruteren på det trådløse nettet (wifi) hjemme i boligen også trenger strøm. Det er selvsagt mulig å gå på nettet via mobilnettet.