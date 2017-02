Bruker vinterferien på UKM

Ungdommene i bygda har selv meldt seg på de ulike workshopene som interesserte dem. Der fikk de mange muligheter til å produsere et verk til den kommende forestillingen. UKM arrangeres i Idrettsbygget på Løkken den 12.mars.

I år kunne vi tilby visuell kunst, dans, sang, arrangørkurs samt at nettredaksjonen var på plass. Når vi tok turen innom, møtte vi Jenny Refseth (16) og Anna Stene (15) som satt og produserte visuell kunst.

- Hva er grunnen til at dere meldte dere på UKM workshop?

- Vi syntes det hørtes meget artig ut å få sjansen til å delta med noe kreativt på UKM. Det er en fin arena for å få vist frem noe man har laget og produsert selv. I tillegg har vi et ønske om å forbedre oss innen visuell kunst, følgelig bli bedre til å jobbe med ulike og spennende farger. Det er også en fin mulighet for de som ikke har så mye utstyr og midler til å jobbe med hjemme.

Jenny maler et bilde som er inspirert av Harry Potter og Anna kan tilføye at hun liker Batman. Dette har spilt en stor rolle til denne dagens inspirasjon.

Videre på ferden huket vi tak i Kine (16) som deltok på arrangørkurs for unge arrangører på UKM.

- Synes du dette er en fin arena for å få produsert og laget noe i forkant av UKM?

- Ja, det synes jeg. Det er veldig mye fint som blir laget her. Vi har for eksempel besøk av en kjent danser fra Trondheim som lærer dem opp og som finner bra koreografi til antall påmeldte, noe som senere kan bli til et UKM-bidrag.

Grunnen til at Kine meldte seg på UKM-workshop er at hun er medlem i Meldal Ungdomsråd. I Meldal er alle i ungdomsrådet med som unge arrangører.

- På UKM-workshopene organiserer vi og planlegger alt fra pynt på scenen, til hvem som skal ha ansvaret for backstage under selve dagen. Det er et fint tilbud at vi kan møtes i vinterferien og gjøre alt klart, legger Kine til.

Senere på dagen gikk vi inn til danserne for å ta en titt. Her møtte vi Solveig (16).

- Hvorfor meldte du deg på akkurat denne workshopen?

- Jeg elsker å danse og så dette som en fin mulighet til å forbedre ferdighetene mine. Det er også sjelden jeg får sjansen til å lære av en slik profesjonell danser, sier hun.