Skaun øker mest

Skaun opplevde i fjor en større prosentvis vekst i folketallet enn både Trondheim og Frøya. Det viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Skaun økte sitt folketall med 3,2 prosent i løpet av fjoråret, fra 7755 til 8000 innbyggere. Til sammenligning økte oppdrettskommunen Frøya med 2,9 prosent, mens Trondheim hadde en vekst på 1,7 prosent.

Les også: Ådne er skauning nummer 8000

Totalt i Norge er det kun seks kommuner som øker mer enn Skaun: Hobøl (3,3 prosent), Gjerdrum (3,5 prosent) ,Tønsberg (6,3 prosent), Halsa (3,4 prosent), Leka (3,9 prosent9 og Vevelstad (4,1 prosent) . Halsa skal som kjent slås sammen med Hemne.

Flest nye innbyggere av kommunene i STs nedslagsfelt fikk Orkdal, med 112 nye orkdalinger i 2016. Skaun fikk 45 nye skauninger, mens Snillfjord og Meldal økte med henholdsvis fire og seks nye innbyggere.

Les også. Vil ut av Rennebu

Den store taperen er Agdenes, som ble 22 personer færre i fjor. Rennebu gikk ned med seks, mens Hemne ble en mindre. I Rindal sank innbyggertallet fra 2036 til 2026.

Her er folketallet i ST-kommunene per 1. januar 2017 (folketall per 1. januar 2016 i parentes):

Hemne: (4 260) 4259

Snillfjord (978) 982

Agdenes (1733) 1711

Rennebu (2562) 2556

Meldal (3954) 3960

Orkdal (11779) 11891

Rindal (2036) 2026

Skaun (7755) 8000