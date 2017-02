Strålende forhold for søndagens ST-karusell

- Det er veldig flotte forhold i løypa nå, med fin nysnø. Og i morgen er det meldt strålende sol og 2 minus, sier Bjarne Nordsteien om søndagens ST-karusell i Hoston. Denne gangen er det klassisk som står på programmet.

ST-karusellen er et samarbeid mellom avisa Sør-Trøndelag og de fire idrettslagene Svorkmo NOI, IL Fjellmann, Orkanger IF og Orkdal IL. Disse rennene er et tilbud til alle som liker å gå på ski. Målet er å fremme skiglede, og konkurransemomentet er nedtonet.

Det fjerde og siste rennet går 15. mars i Knyken, arrangert av Orkdal IL. Etter dette rennet blir det premieutdeling i Knykstuggu for alle som har deltatt i karusellen.