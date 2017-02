Bilfører fortsatt savnet

Politiet har fortsatt ikke kommet i kontakt med eieren av en bil som lørdag morgen ble funnet 10-15 meter nede i en skråning på fylkesveg 708 ved Eidsgrenda i Melhus.

- Bilen ble funnet av en brøytesjåfør. En hundepatrulje har vært der, og politiet som var der omtaler det som en stygg utforkjøring, sier operasjonsleder Viola Elvrum ved Sør-Trøndelag politidistrikt litt før klokken 11 søndag formiddag.

Da hadde politiet på nytt vært på stedet for å undersøke bilen i dagslys.

- En patrulje har vært der nå nettopp og sett nærmere på bilen, og har forsøkt å sikre spor på stedet. Det er formentlig funnet blodspor på en airbag, dette skal sendes inn for eventuell undersøkelse. Vi tenker at det kan være personer som skulle vært inne for helsesjekk, sier Elvrum.

Det skal ha vært fotspor rundt bilen, men Elvrum kan ikke si om det har vært en eller flere personer involvert i ulykken. Politiet ønsker tips i saken.

- Har man vært i et trafikkuhell som kan innebære etterforskning, så er man pliktig til å varsle. Her er det helt naturlig at folk som kommer forbi tror at noen er skadd. Da skal den personen varsle fra til politiet. Skulle det vise seg at noen trenger hjelp, så må vi prøve å lete dem opp. Det er vanskelg når vi ikke klarer å få tak i dem, sier Elvrum.

De kjenner navnet til bileier, men har altså ikke klart å spore denne personen opp. Politiet har gjort søk langs vegen med sporhunder, men ettersom vegen er brøytet og det er lagt opp snøfonner langs vegkanten har man ikke lyktes med å finne spor. Politiet vil følge saken videre.

- Vi håper bileier melder seg til oss, slik at vi kan avklare saken, eventuelt dem som har vært involvert eller har opplysninger om ulykken, sier Elvrum.