Må svare for fyllekjøring

MELDAL: En kvinne i 30-åra bosatt i Meldal kommune må i mars møte i retten, tiltalt for ruskjøring.

Grunnlaget for saken er at hun tidlig i fjor sommer kjørte bil i alkoholpåvirket tilstand i hjemkommunen. Hun hadde da en alkoholpåvirkning på noe under 1,9 promille. Hun hadde heller ikke gyldig førerkort.

Det er Politimesteren i Trøndelag som har tatt ut tiltalen, der det tas forbehold om sperrefrist for å få tilbake førerretten.

Utgangspunktet for å idømme fengselsstraff ved ruspåvirket kjøring, er at promillen overstiger 1,2.