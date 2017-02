Vil kjempe om statlige arbeidsplasser

I lørdagsavisa oppfordret stortingsrepresentant Aarbergsbotten politikerne i den kommende storkommunen Orkland til å være frampå i kampen om statlige arbeidsplasser. Ordfører Oddbjørn Bang tar Høyre-politiker Torhild Aarbergsbotten på ordet, og varsler ei henvendelse allerede denne uka.

- Bør skje raskt

Regjeringa har allerede lagt fram en plan for utflytting/nyetablering av 630 statlige arbeidsplasser, samtidig som det er varslet at flere vil komme.

Blant disse er Språkrådet, NVEs tilsynsavdeling, Politihøgskolen og Landbruksforvaltningen. Aarbergsbotten uttalte at det ikke var noen automatikk i at det er Trondheim som skal få arbeidsplasser som er tiltenkt Midt-Norge, og hun oppfordret Orkland-politikerne til å være på perrongen når toget går.

- Regionen må finne ut hva de er gode på, og så må de spille det inn overfor departementet. Det bør skje raskt, sa stortingsrepresentanten.

Møter fredag

Orkdalsordfører Oddbjørn Bang trenger ikke lang betenkningstid for å fordøye Aarbergsbottens oppfordring.

- Dette skal vi jobbe for å få til, sier han og røper at han vil forsøke å få med seg sine kolleger i hele orkdalsregionen på en felles henvendelse. Det samme ønsker han å få til fra ordførerne i det som skal bli Orkland.

Fredag er det nemlig møter både i Orklands arbeidsutvalg og regionrådet for orkdalsregionen.

Attraktiv

- Vi må prøve å bli enige om ei henvendelse til statlige myndigheter allerede fredag, sier Bang som tror det er viktig å få med seg alle de ti kommunene i orkdalsregionen.

- Det tror jeg vil styrke saken veldig.

- Vil Orkland være i stand til å ta en slik oppgave?

- Ja, det bør vi absolutt være. Orkland vil bli et tungt regionsenter, og jeg tror at vi med vår nærhet til Trondheim vil kunne være attraktiv for ulike typer statlige arbeidsplasser.

Lite fokus

Bang får full støtte av Ove Snuruås, som er daglig leder i Orkladal næringsforening.

- Størrelsen på nykommunen er i seg selv interessant for å få flere offentlige arbeidsplasser. Vi er ikke særlig mindre enn fylkeshovedstaden Steinkjer, sier Snuruås og viser til at Orkland vil bestå av nesten 19 000 innbyggere.

- Vi representerer samtidig en region med mellom 40 000 og 50 0000 innbyggere. Det er merkelig hvor lite fokus denne regionen har fått i forbindelse med regionreformen, sier Snuruås og utdyper:

Fortjener applaus

- Jeg har ikke greid å få med meg hvordan vår del av fylket skal få gevinst av fylkessammenslåing. For oss er det en ulempe at administrative funksjoner flyttes lenger unna, men ære være nordtrønderne for å kjempe for seg selv, sier Snuruås som ber politikerne i orkdalsregionen gjøre det samme.

- Jeg har en forventning om at både regionale og lokale politikere står på for denne regionen. Vi har vært blant de mest positive i landet i kommunestrukturreformen, og vi bør honoreres ved at vi får tildelt statlige arbeidsplasser. Det synes jeg vi fortjener. Jeg synes det er flott at Aarbergsbotten setter søkelys på dette. Det bør hun få applaus for.