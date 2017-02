Oppstart neste år

HEMNE/HALSA: Det blir oppstart for E39 Stormyra-Betna neste år.

Det ble klart tirsdag, da prosjektet ble tatt inn i Nasjonal Transportplan (NTP).

- Jeg har ubekreftede tall som tilsier at prosjektet er fullfinansiert i første planperiode av NTP, sier Helga Hjorthol.

Det er "hallelujastemning" på Facebook som følge av beslutningen.

Nå venter de på grønt lys Grasrota, med «Aksjon gulstripe» i spissen, sjarmerte stortingspolitikerne som deltok på fredagens E39-mobilisering. De håper at rødt lys skal skifte til grønt.

Hjorthol er frontfigur på Hemne-siden i den såkalte gulstripeaksjonen, som har satt spor etter seg etter at aksjonsgruppa for ny E39 fikk møte transportkomiteen på Stortinget i fjor.

Hjorthol, sammen med Solvår Skogen Sæterbø i Halsa og Tora Vaagan Hofset fra Hemne, fraktet med seg svære ruller av strikka gulstripe til politikerne. 10. februar var det aksjonsdag, med stortingspolitikere på slep, fra Halsa til Hemne.

Videoen i denne saken er tatt opp på aksjonsdagen 10. februar.

Symbolikken er at E39 på flere partier er for smal til å kunne få påtegnet gulstripe.

Inviterer til aksjonsdag Aksjonsgruppa for ny E39 på strekningen Stormyra-Betna, har slagkraftige aktører med seg når de neste fredag aksjonerer for oppstart av prosjektet.

Helga Hjorthol er svært glad når ST snakker med henne tirsdag kveld:

- Det er godt å tenke på at vi har lyktes. Og vi har lyktes med å ha det artig, samtidig at det har handlet om en viktig sak vi har bidratt til på utradisjonelt vis. Humor og alvor går an å kombinere, sier Hjorthol.

- Din oppsummering av masse strikking, lobbyvirksomhet og alt som hører til?

- Jeg vil si "det årna sæ"!

Status for prosjektet er at strekningen Staurset-Renndalen er ferdigstilt. Tre delstrekninger; en i Hemne og to i Halsa, gjenstår. E39 på denne strekningen er den viktigste mellom Nordmøre og trøndelagsfylkene.

ST KOMMER ONSDAG MED MER UTFYLLENDE INFORMASJONOM DET SOM ER BLITT KALT DET GRYTEKLARE E39-PROSJEKTET MELLOM TO KOMMUNER SOM SKAL SLÅ SEG SAMMEN.