Skal slå fjorårets russ

Ragnhild Eithun, Ingrid Skjerve, Rikke Svinsås Buan og John V. Karlsen er ikke i tvil om at årets innsamlingsaksjon for kreftsaken skal bli tidenes beste.

- Kreftsaken er en viktig sak, ikke minst det å skaffe penger til kreftforskning. Russ over hele landet er med på innsamlingsaksjonen, og ifølge Kreftforeningen er vi den viktigste støttespilleren de har, sier Eithun.

Onsdag 14. mars vil over 100 Follo-elever være ute på veiene med bøsser for å samle inn penger til kreftsaken. For det får de ei knute i russelua, i tillegg til å gjøre en god gjerning.

- De fleste vil gå i Orkdal og i Meldal, og Lensvika vil også få besøk. Elevene går på hjemplassene sine, sier Eithun.

Også næringslivet vil bli utfordret til å gi et bidrag til aksjonen. Rikke Svinsås Buan vil ikke legge seg opp i hvor mye privatpersoner gir.

- Det er opp til hver enkelt. Det viktigste er at man bidrar, sier hun.

Og målet har ungdommene klart for seg.

- I fjor samlet russen inn 166.000 kroner. Vi har som mål å slå dem, sier John V. Karlsen.

Les også: Follo-russ med rekordinnsamling