Flyktninger i introduksjonsprogram er blant dem som rammes av Husbankens regelendring. Fram til årsskiftet har bostøtten fra Husbanken blitt beregnet ut fra inntektstall fra siste skatteoppgjør. Fra 2017 beregnes bostøtten ut fra siste måneds inntekt.

Stor pågang

For mange er dette en forbedring, fordi man vil få bostøtte beregnet ut fra hva som er nåsituasjonen. Men for flyktninger som fremdeles er i introduksjonsprogram der de får norskopplæring, slår endringen hardt ut.

Selv om de ikke har hatt noen endring i «inntekten», som tilsvarer den støtten de får mens de deltar i introduksjonsprogrammet, opplever svært mange av dem en kraftig nedgang i bostøtten.

Leder for Nav i Orkdal, Liv Lamvik, bekrefter overfor ST at det har vært en stor pågang fra flyktninger i introduksjonsprogram etter at endringen trådte i kraft.

- Ja, vi har merket en stor pågang etter at den første utbetalinga i 2017 kom. De lurer på hvorfor beløpet er endret, forteller Lamvik.

Ikke råd til busskort

ST har de siste dagene vært i kontakt med flere flyktninger som har opplevd kraftig kutt i bostøtten.

En av dem er Murad, som kom til Orkdal for 15 måneder siden. Når han har betalt husleie og strøm, sitter han igjen med rundt 3000 kroner som han skal ha til mat, klær, telefon og andre nødvendighetsartikler.

Han føler ikke at han har råd til busskort for å komme seg til voksenopplæringa på Follo. Derfor sykler han - på en sykkel uten piggdekk. I all slags vær.

- Det har blitt en del fall, sier han og ler. Han avviser imidlertid at været er et problem, i alle fall om det ikke regner.

- Snø og vind er ikke noe problem. Jeg er jo russer, sier han og ler enda mer.

Men regnet kan være en utfordring.

- Det er veldig dyrt med klær som holder regnet ute, sier han.

Vil jobbe

Før han flyktet fra Groznyj i Tsjetsjenia, jobbet han med regnskap i en menneskerettighetsorganisasjon. Håpet hans er å få praksisplass på et regnskapskontor i Orkdal, for han ønsker å komme seg ut i arbeidslivet så fort som mulig.

- Vi ønsker ikke å leve på støtte, men vil bidra i samfunnet, sier Murad som er en av mange flyktninger som er langt unna den minstenormen som er satt på 5700 kroner som skal være igjen når faste utgifter er betalt.

Minstenorm

Liv Lamvik hos Nav forteller at man kan søke om sosialstønad dersom man sitter igjen med mindre enn 5700 når utgifter som husleie og strøm er betalt.

- Nå som mange har fått redusert bostøtten, vil Nav opplyse om at man kan søke sosialhjelp?

- Ja, vi har en informasjonsplikt, og det skal de ha informasjon om. Men vi sier også fra dersom vi mener at de har for høye boutgifter, og anbefaler dem å finne noe billigere, sier Lamvik.

Det er imidlertid dyrt å leie bolig i Orkdal. Samtidig opplever mange flyktninger at en del huseiere ikke ønsker dem som leietakere.

- Tar dere med slike forhold i betraktninga når dere ber flyktninger finne seg billigere bolig, Lamvik?

- Ja, det må vi gjøre. Vi må se hva som er mulig. Ingen skal være uten tak over hodet, og vi vil strekke oss. Men samtidig har vi rammer som vi skal forvalte på en best mulig måte på vegne av fellesskapet.