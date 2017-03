Konkurrerer om jobb i rådmannsstaben.

Denne uka gikk fristen ut for å søke på stillingen som rådgiver for barnehage i rådmannens stab i Skaun. Dagens rådgiver Anne Karin Bergem har varslet at hun vil gå av med pensjon fra 1. juli, etter at hun fyller 65 år i april.

Blant de 21 søkerne finner vi dagens styrer av barnehagen og kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Skaun, Astrid Gimseng. Hun påberoper seg fortrinnsrett til stillingen.

Gimseng konkurrerer blant annet mot sin styrerkollega ved Venn oppvekstsenter, Siri Skogstad Leer.

Mens seks av søkerne er bosatt i Skaun, finner vi også søkere fra nabokommunen. Fra Orkdal søker blant annet Anne Løkstad, som i dag er organisasjonskonsulent i Orkdal kommunes barnevernstjeneste.

Her er søkerne til rådgiverstillingen:

Siv Akre, spesialkonsulent i Trondheim kommune

Maren Gluppe Frengen, konsulent i psykisk helse, Skaun kommune

Siri Skogstad Leer, styrer Venn oppvekstsenter

Anita Ramdahl Vangstad, enhetsleder/styrer, Klæbu kommune

Grete Anita Lefstad, enhetsleder, Skaun kommune

Kristin Wuttudal Moe, barnevernskonsulent, Hemne kommune

Marit Voldhagen, gruppeleder, Orkdal kommune

Astrid Gimseng, styrer, Skaun kommune

Anne Løkstad, organisasjonskonsulent, Orkdal kommune

Trude Buøy Solvang, pedagogisk leder, Alba barnehager AS

Ingunn Elder, fagleder og prosjektleder i Trondheim kommune

Nina Strand, barnehagelærer, Ilhaugen barnehage

Gunn Jorid Sundseth, arbeidssøker

Hege Kristiansen, lærer, Løkken verk montessoriskole

Karianne Kirkaune, barnevernskonsulent, Orkdal kommune

Ida Fugle, pedagog, Nærleiken barnehage

Kristin Elvsveen Witry, fylkesstyret Utdanningsforbundet

Anita Rotabakk, SFO-leder og barnehagelærer Viggja oppvekstsenter

Wencke Myrann, pedagogisk leder, Brundalen barnehager

Turid Schjølberg, konsulent, Trondheim kommune

Anita Storsand Ustad, pedagogisk leder, Orkdal kommune