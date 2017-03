- Vi skal bli bedre enn Marit Bjørgen

Buviksprinten ble onsdag kveld arrangert av Buvik IL på Høybakken. Hele 93 lag i aldersklassene 8-16 år deltok.

- Det er rekord for dette arrangementet. I tillegg til mange lokale lag, kommer det lag fra blant annet Selbu, Trondheim, Rindal og Soknedal, forteller rennleder Kathrine Rokke Pedersen.

I Buviksprinten er det to løpere på hvert lag. Hver løper går to etapper (til sammen fire etapper) og hver etappe er fra 400 meter til de yngste til 800 meter for de eldste.

Denne stafetten er blitt arrangert i drøyt ti år. Det var helgas snøfall som berget årets arrangement.

- Sist torsdag var det ikke snø her på stadion, forteller Pedersen.

I klasse jenter 8-10 år stilte Buvik IL med flere lag. Hannah Pettersen, Synne Gunnelie Hammer, Bea Kristine Tangvik Løvseth og Maren Lefstad, alle 10 år), var spente før start.

- Vi trener ganske mye, og skal bli bedre enn Marit Bjørgen, fortalte de.

Etter endt renn var det servering i skihytta og premieutdeling.