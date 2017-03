Vil gjøre uhelbredelig levelig

Målet med årets aksjon er som i fjor å gi kreftpasienter med uhelbredelig kreft flest mulig leveår og best mulig livskvalitet. Det skal vi oppnå gjennom forskning og tilbud for pasienter og pårørende. Svært mange lever i dag med en kreftsykdom de ikke kan bli friske av, en uhelbredelig kreft.

I 2015 fikk flere enn 32 500 personer i Norge kreft. Takket være forskning kan vi for første gang si at flere enn 70 prosent overlever. Likevel dør det nesten 11 000 hvert år. Årets aksjon handler om å gi dager til livet, og liv til dagene.

– Det ultimate målet er at all kreft skal bli helbredelig, men i mellomtiden skal vi gjøre vårt for å gjøre uhelbredelig levelig, sier Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Mer enn bare syk

– Kreftpasienter er mer enn bare syk. De er som meg og deg. De er far og mor, søster og bror, bestefar og bestemor, venn og kollega. De har de samme ønskene som alle andre i tillegg til det å bli frisk; Det å reise på hytta, gå tur med barna, barnebarna eller turgjengen, sitte kioskvakt på håndballcupen eller bruke mere tid på sin favoritthobby. Kreften bryr seg ikke om dette, men det gjør vi, forteller hun videre.

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige landsomfattende innsamlingsaksjon. Dette er på mange måter hele Norges dugnad i kampen mot kreft. Årets innsamlingsmål er på 40 millioner kroner. Over 20 000 bøssebærere vil være i sving, og majoriteten av disse er russ. Tirsdag 14. mars vil russen ved Orkdal VGS gå med bøsser.

Skal slå fjorårets russ Follorussen har målet klart foran kreftaksjonen 14. mars

– Vi syns det er flott at russen i år igjen stiller så sporty og velvillige opp for aksjonen. Gi for livet og støtt årets Krafttak mot kreft, sier Eva Faanes, distriktssjef i Kreftforeningen Trondheim.

Ny rekord?

Aksjonsleder for Krafttak mot kreft i Midt-Norge, Petter Spolén, er takknemlig for givergleden som orkdalingene har vist år etter år.

– I fjor samlet russen på Ordal VGS inn et rekordbeløp. Jeg vil gjerne takke fjorårets russ for innsatsen og for alle bidrag som kom inn. Årets russekull har vist et stort engasjement for aksjonen og jeg er spent på om det blir ny rekord i år igjen.