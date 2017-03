Angrep bildekk med kniv

Hemne

— Det politiet vet er at det er snakk om to biler. Det er stukket hull på to dekk på den ene og ett dekk på den andre, opplyser lensmann Anette Ertvåg ved Hemne og Snillfjord lensmannskontor.

Forholdet betegnes som skadeverk.

— Er det noen mistenkte?

— Det ønsker jeg ikke å kommentere nå.

— Var det vitner til hendelsen?

— Det ønsker jeg heller ikke å kommentere nå. Vi skal nå gjøre diverse undersøkelser og kan gi mer informasjon på mandag, sier Ertvåg.

Det er brukt kniv for å stikke hull i dekkene. Politiet kan ikke utelukke at det kommer melding om flere forhold enn de to bilene.