Eventyret startet med denne trehjulssykkelen

I dag er de den eneste norskeide bedriften som produserer landbruksmaskiner i Norge. Orkel AS har virksomheten sin på Fannrem, og produktene eksporteres til land over hele verden.

Nå har Orkel AS søkt Orkdal kommune om en støtte på 100 000 kroner i forbindelse med at bedriften skal delta på verdens største fagmesse for landbruk, Agritechnica i Hannover.

Deltakelsen vil koste bedriften 640 000 kroner, og søknaden til kommunen vil bli behandlet av formannskapet førstkommende onsdag.

- Hovedproduktet for Orkel AS er i dag stasjonære kompaktorer som eksporteres over hele verden. Dette stiller stadig større krav til bedriften når det gjelder å følge opp et internasjonalt marked og få presentert produktene på en best mulig måte, skriver rådmannen i sitt saksframlegg og viser til viktigheten av å delta på messer som Agritechnica.

Rådmannens forslag til formannskapet er at søknaden innvilges, og at pengene tas fra næringsfondet.