Finner ikke brannårsaken

Lørdag kveld 4. februar i år brøt det ut en boligbrann i Vasslia i Orkdal. Huset var ikke overtent, men det var åpne flammer i gangen, og veldig mye røykutvikling.

Sju personer bodde i huset, som har to boenheter. Alle kom seg ut, men to av dem ble sendt til sykehuset i og med at de hadde pustet inn røyk.

Litt over klokka to om natta var de ferdig med slokkearbeidet. Den ene leiligheten ble totalskadet, men brannmannskapene greide å forhindre at brannen spredde seg til fjøset.

- Brannen har startet rundt inngangspartiet på våningshuset. Vi har imidlertid ikke brannårsaken klar ennå. Etterforskninga fortsetter, sa Randi Fagerholt, etterforksningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor, to dager etter brannen.

Tor Kristian Haugan, lensmann ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor, sier følgende nå: - Brannårsaken er fortsatt ukjent. Etterforskninga er ferdig fra vår side, saken ligger nå hos juristen.

Det betyr politiet ikke klarer å dokumentere hvorfor brannen startet, og at juristen skal avgjøre utfallet i saken.