Det legendariske garderobeanlegget er nå historie

Orkanger IFs garderobeanlegg i Idrettsparken, det såkalte fjøset, er revet. Kun "skallet" står igjen.

Her skal det bygges et nytt flerbrukshus. Mardahl maskin er hovedentreprenør på prosjektet, som er OIFs største noen gang. Prisen på flerbrukshuset som skal erstatte fjøset, ligger på i overkant av 19 millioner kroner og skal blant annet inneholde garderober, lager, oppholdsrom og fungere som et slags klubbhus.

Om alt går etter planen, skal bygningsarbeidet på det nye flerbrukshuset starte i løpet av mars. Det er et stort prosjekt som det forventes å bruke ett år på å ferdigstille.

– Dette er den største investeringen Orkanger IF har gjort noen gang og det er et relativt stort prosjekt. Vi håper at det kan stå ferdig i løpet av våren/sommeren 2018, sa Geir Knutzen, leder i Orkanger IF, til ST i januar i år.

I det nye flerbrukshuset skal det være seks garderober. Herfra skal man kunne gå rett ut på friidrettsbanen og grasbanen.