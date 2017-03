Idrettshall og egen gressbane

Idrettshallen og den nye fotballbanen skulle ligge på jordene ved siden av Buvik skole og ovenfor den daværende idrettsplassen. Om den nye eller den gamle banen skulle bli gressbane, var ennå ikke avgjort på skuddårsdagen i 1992.

– Aller helst ønsker vi å anlegge en ny gressbane, og beholde grusbanen vi har i dag, sa Jørund Leraan, leder i Buvik IL, til ST.

Problemet var imidlertid at man ikke visste om det var areal nok til en godkjent gressbane på det planlagte området. Sikkert var det imidlertid at kapasiteten på grusbanen var sprengt.

– Vi må ta i bruk småbaner i boligområdene for å dekke behovet, fortalte Bård Stenseth fra Buvik IL. Klubben håpet den nye banen kunne stå ferdig i 1994.

Samtidig var det for lengst vedtatt at den lenge etterlengtede idrettshallen i Skaun skulle ligge i Buvika, med plassering rett ved siden av den planlagte gressbanen. I 1992 ble det bevilget 150 000 kroner til planlegging av hallen, som etter planen også skulle tas i bruk seinest i 1994.

Selv om hallen skulle bli et kommunalt anlegg, mente Buvik IL det var naturlig at klubben tok rollen som pådriver for hallen, både i plan- og byggeprosessen.

– Det må bygges en skikkelig hall, som skal være nøktern, men som også skal imøtekomme behovene våre, understreket Buvik-leder Jørund Leraan.