Orkla-talenter nær ekstraomganger i NM-thriller

Orkla G16 møtte fredag kveld Verdal i første regionale runde i NM på Orkla kunstgrasbane i Idrettsparken på Orkanger. Kampen endte med seier 3-4 til Verdal.

- Det var en jevn kamp. Orkla ledet både 1-0 og 2-1, før nordtrønderne overtok og ledet 4-2 en periode. Verdal imponerte ett hundretalls publikum med hurtige kontringer og godt spill, forteller trener Ola Dahl Johansen.

Orkla hevet seg betydelig i etter hvillen og var nær ekstraomganger.

Likevel er det fair å si at det beste laget gikk videre, oppsummerer Orkla-treneren.

I kvaliken til NMs første runde slo 16-årslaget til Orkla de ut trondheimslaget Vestbyen.

Fotballhelga er definitivt ikke over for de talentfulle guttene. De skal også delta med to lag på helgas Nils Arne Eggen cup i Orklahallen, samt ett 11'er lag på Ranheim cup i Trondheim.